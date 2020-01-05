كابيلو: رونالدو في مشكلة

أوضح المدرب فابيو كابيلو، أن مركز كريستيانو رونالدو في هجوم يوفنتوس قلل من فاعليته التهديفية، التي تراجعت بشكل ملحوظ عما كان عليه في ريال مدريد، مؤكداً أن البرتغالي في مشكلة على الرغم من كونه أفضل قلب هجوم في العالم.

وقال كابيلو في تصريحات، لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أمس: “ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، ينبغي عليه أن يوظف رونالدو في منطقة الجزاء بدلاً من الجناح، أو خلف المهاجم الصريح”.

وأضاف “لا أحد مثله يعرف كيفية استغلال جميع الفرص التي تأتيه داخل منطقة الجزاء، لم تعد لديه القدرة على الركض، ومهارات المراوغة".