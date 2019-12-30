كابيلو سعيد بعودة إبراهيموفيتش لميلان

كشف فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لميلان ويوفنتوس وريال مدريد، عن أسباب تردي الأوضاع في الروسونيري، كما تحدث عن أهمية عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى الدوري الإيطالي مجدداً.

وقال كابيلو: «ما يحدث في ميلان في هذه الفترة أمر طبيعي وغير مستغرب، فالفريق في الوقت الحالي يفتقد للشخصية بالإضافة إلى افتقاره لجودة اللاعبين المميزين الذين يستطيعون حصد الألقاب، كما أن الحالة النفسية السيئة تسود داخل النادي فضلاً عن الجماهير الغاضبة».

وتطرق كابيلو للحديث عن عودة إبراهيموفيتش: «قلت سابقاً بأني سأكون سعيداً في حال عودة زلاتان مجدداً إلى ميلان، فهو لاعب كبير وأعتقد بأنه بإمكانه منح الإضافة للفريق، عودته إلى السيري آ بشكل عام ستفيد كثيراً كرة القدم الإيطالية».

وأضاف: «يعجبني كثيراً أسلوب ليفربول في هذه الفترة، لديهم طريقة خاصة في الاستحواذ على الكرة والتحول من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، إنهم يملكون لاعبين لديهم السرعة المطلوبة للعب بهذه الطريقة».