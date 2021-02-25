كابيلو: طرد فرويلر أمام ريال لا يمكن تفسيره

يرى فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد ويوفنتوس السابق، أن طرد ريمو فرويلر لاعب وسط أتالانتا، في مباراة الأخير ضد الميرينغي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأربعاء "لا يمكن تفسيره".

وتلقى لاعب خط الوسط البطاقة الحمراء المباشرة، بعد 17 دقيقة فقط، بعد التحامه مع فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد.

وقال الإيطالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "إنه أمر مخيب للآمال، لأن فرويلر لم يكن آخر لاعب... البطاقة الصفراء كانت الأنسب، لكن الطرد (غير مبرر)".

وأضاف: "أنت تدمر اللعبة بهذه الطريقة، بدأت الشكوك تساورني، حيث أن لاتسيو احتسب ضده ركلة جزاء خلال مواجهة بايرن ميونيخ أيضاً.

"رغم ذلك، قدم أتالانتا أداءً قوياً للغاية، وواصل العمل بالكرة بشكل جيد".

وحقق الميرينغي الانتصار في بيرغامو 1-0 أمس.

وسيلتقي الفريقان في الإياب في 16 مارس المقبل، في معقل ريال مدريد ملعب ألفريدو دي ستيفانو.