كابيلو: لوكاكو ليس لاعباً كبيراً

يعتقد فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا وريال مدريد، أن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ليس لاعباً على أعلى مستوى.

كابيلو تحدث في حوار إذاعي مع راديو "ديجاي" ليبدي رأيه في شكل المنافسة على الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وقال المدرب المخضرم: "أبهرني يوفي كثيراً بعد أول مرحلتين وكذلك نابولي، لكن الأخير خذلني بمستوى دفاعه".

وعن لوكاكو، قال كابيلو: "إنه لاعب جيد يمكنه التحرك في أماكن خطيرة، سجل هدفين حتى الآن من ركلة جزاء وخطأ للحارس.

"أراه مهاجماً مفيداً جداً على أرض الملعب، لكنه ليس لاعباً كبيراً".

وفي نهاية حديثه أكد المدرب المخضرم إيمانه بقدرة أليكسيس سانشيز المعار من مانشستر يونايتد على صناعة الفارق لإنتر لو عاد لمستواه.