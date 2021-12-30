كابيلو يحث مانشستر يونايتد على التعاقد مع ليفاندوفسكي

يرى المدرب السابق فابيو كابيو أن على مانشستر يونايتد التعاقد مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وقال الإيطالي البالغ من العمر 75 عاماً في حوار مع "سكاي إيطاليا" لدى سؤاله عمن يستحق الفوز بجائزة غلوب سوكر لهذا العام: "أتمنى أن يفوز ليفاندوفسكي بها.

"أنا مشجع كبير لـ (ليونيل) ميسي، لكني لن أصوت له، أعتقد أن البولندي يستحقها، أرى أنه أفضل مهاجم حالياً حتى لو نافسه نيمار و(إيرلينغ) هالاند و(كيليان) مبابي مستقبلاً.

"ليفا قد يغادر بايرن ميونيخ، أعلم بوجود شائعات حول ذلك، أرى أنه سيتألق أينما ذهب، وأعتقد أن هنالك فريقاً في الدوري الإنجليزي ينقصه مهاجم صريح.

"والفريق هو مانشستر يونايتد الذي يستعمل كريستيانو رونالدو حالياً في هذا المركز."