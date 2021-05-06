كابيلو يحذر مورينيو من ضغط روما وجماهيره

حذر فابيو كابيلو، وهو آخر مدرب ينال مع روما لقب الدوري الإيطالي، جوزيه مورينيو من الضغط الذي سيتعرض له أثناء تدريب نادي العاصمة.

وأعلن روما بشكل مفاجئ قبل أيام تعيين مورينيو بداية من الموسم الجديد، وبعد أكثر من أسبوعين بقليل من إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير.

وسيتولى البرتغالي المسؤولية بدءاً من الموسم القادم ولمدة ثلاثة أعوام خلفاً لمواطنه باولو فونسيكا، ليعود إلى إيطاليا حيث نال لقب الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان موسم 2009–2010.

ويصل مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق إلى العاصمة الإيطالية وهو واحد من خمسة مدربين فقط سبق لهم حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين هما بورتو وإنتر.

وتأمل إدارة روما أن يجلب مورينيو عقلية الانتصارات لتعزيز مشروع النادي الطموح.

لكن كابيلو، الذي قاد روما لحصد لقب الدوري لآخر مرة موسم 2000–2001، أكد أن مهمة مورينيو لن تكون سهلة.

وقال كابيلو لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": "روما تحرق الجميع. إنها أجمل مدينة في العالم لكن من الصعب أيضاً العمل فيها في كرة القدم. لا يوجد الكثير من الصبر على عكس الاعتقاد الشائع. سبب الهزيمة من الصعب الاقتناع به.

"مفتاح كل شيء هو وجود جهاز قوي وصناعة تشكيلة قوية من اللاعبين الداعمين للمدرب. يجب أن تكون هناك مجموعة متحدة ضد الجميع وضد كل شيء وهذا ما سبق أن فعلته".

وتراجعت أسهم مورينيو في السنوات الأخيرة وأقيل من تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، لكن كابيلو رفض التوجه السائد بأن المدرب البالغ عمره 58 لم يعد كما كان في إنتر ميلان.

وقال كابيلو: “هذا تعيين مثير للإعجاب، بث الحماس بشكل فوري في روما، لا يوجد المزيد من الأعذار، لدى روما مدرب من الطراز الأول يتمتع بالخبرة وسبق له تحقيق الانتصارات”.