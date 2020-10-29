كابيلو يطالب يويفا بالعدالة الجماهيرية

ناشد المدرب الشهير فابيو كابيلو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمراجعة وتنظيم ضوابط الحضور الجماهيري في ملاعب مباريات البطولات الأوروبية للأندية في ظل التفاوت حالياً بهذا الشأن.

وقال كابيلو: "ليس عدلاً أن تحظى بعض الأندية بوجود المشجعين في مدرجات ملاعب هذه الأندية فيما تغيب الجماهير في مباريات أندية أخرى"، مشيراً إلى أن هذا يمنح بعض الأندية الأفضلية على منافسيها.

وأضاف: "حظي شاختار دونيتسك بمساندة 15 ألف مشجع على ملعبه الثلاثاء في مباراته أمام إنتر ميلان وأعتقد أن حضورهم ساعد الفريق" في إشارة لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

يعتمد الحصور الجماهيري في ملاعب بمباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على القواعد المعمول بها في كل دولة لمكافحة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتستطيع أندية مثل شاختار ودينامو كييف الأوكراني وبورتو البرتغالي اللعب أمام جماهيرها فيما لا تستطيع أندية أخرى مثل الأندية الإيطالية اللعب أمام جماهيرها بسبب القواعد المعمول بها ببعض دول العالم.

وأشار كابيلو إلى أن التفاوت في هذا الأمر يمثل ظلماً يتعين على يويفا التعامل معه ومعالجته لا سيما وأن الجماهير يمكن أن تكون عاملاً حاسماً في تحفيز اللاعبين والضغط على المنافس وكذلك التأثير في تعامل الحكام مع المباريات.