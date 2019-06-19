كابيلو يوضح الاختلاف بين الأرجنتين مع ميسي ومارادونا

أدلى المدرب المخضرم فابيو كابيلو برأيه في المقارنات بين المنتخب الأرجنتيني في عهده الحالي بقيادة ليونيل ميسي، وسابقاً مع الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

وعادت المقارنات بين نجمي التانغو للواجهة عقب خسارة الأرجنتين في اللقاء الافتتاحي لكوبا أميركا على يد كولومبيا.

وقال كابيلو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الجميع يتحدث، لكني أرى أن مارادونا حظى بمنتخب يتمتع بجودة أعلى بكثير ممن يلعبون إلى جانب ميسي حالياً.

"يزامل ميسي لاعبون جيدون في خط المقدمة، لكن الوسط والدفاع لا يضمان أسماء مميزة، هذه مشكلة مهمة، لأن ميسي لاعب خارق.

"ميسي يعيش ويفكر فقط بكرة القدم، وليس في جانب الأعمال مثل نيمار مثلاً، وهذا أمر آخر في غاية الأهمية".

وتلعب الأرجنتين فجر الخميس بقيادة ميسي ثاني اللقاءات في كوبا أميركا أمام باراغواي.