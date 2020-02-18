كادينا سير ترد على بيان برشلونة

ردت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية على بيان برشلونة، الذي نفى فيه علاقته بشركة "آي ثري فينتشيرز"، المختصة بتشكيل الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفجرت الإذاعة الإسبانية، أمس الاثنين، مفاجاة حول اتفاق إدارة البارسا مع هذه الشركة من أجل تحسين صورتها وتشويه صورة كل من يخالفها.

لكن برشلونة أصدر بياناً نفى فيه الأمر، إذ قال: "ينكر النادي بشدة أي علاقة له بالتعاقد مع شركة تنشر رسائل سلبية من خلال حسابات بعض الأشخاص".

وأكد البيان، أن الشركة لا تملك أحقية الدخول على حسابات أي شخص على الشبكات الاجتماعية، موضحاً أنه في حالة وجود علاقة للشركة السالف ذكرها بهذا الأمر، فسينهي النادي التعامل معها فوراً.

من جانبها، نشرت "كادينا سير" وثائق تؤكد أن هذه الشركة وراء بعض الحسابات التي هاجمت نجوم برشلونة مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، بالإضافة إلى بيب غوارديولا وتشافي هيرنانديز وغيرهم.

وحددت الإذاعة عدد من الحسابات تستخدمها شركة "آي ثري فينتشيرز" على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك للهجوم على رموز برشلونة.

وأشارت "كادينا سير" إلى وجود ملف مكون من 36 صفحة، يتم إرساله بشكل دوري إلى إدارة برشلونة يحتوي على تفاعل هذه الحسابات.

ولا يمكن الوصول إلى هذه المعلومات إلا إذا كانت الشركة مسؤولة عن هذه الحسابات عكس ما ادعت إدارة البارسا في بيانها.