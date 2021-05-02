كاراغر: انتهى عمر الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو في ليفربول

يرى جايمي كاراغر مدافع ليفربول السابق والمحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورت" أن الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو لم يعد يجسد مستقبل الريدز، وأنه لا بد من «تفكيك» و«فصل» هذا الثلاثي عن بعضه، لأنه لم يعد يقدم المطلوب منه.

وبدأت تكهنات حول إمكانية حدوث تحركات مستقبلية في ليفربول مع اقتراب السوق الصيفي، في ظل شائعات عديدة تشير إلى اهتمام أندية أوروبية كبرى بالحصول على خدمات أي من هذا الثلاثي الهجومي.

وإذا كان يورغن كلوب مدرب ليفربول لم يقدم أي إيضاح بشأن وجود عروض لأي منهم، فإن كاراغر يرى أن الوقت حان لتغيير «تركيبة» هذا الثلاثي الهجومي، بعد التراجع الكبير في مستواهم هذا الموسم، مشيراً إلى أن ذلك ضرورة فنية.

وقال الدولي الإنجليزي السابق: "الجميع يتحدث عن تراجع مستوى خط هجوم ليفربول، وعن المشكلات الدفاعية الكبيرة، خاصة في قلب الدفاع، رأيي أن المشكلة الكبرى هي الخط الأمامي، لأن مشكلة الدفاع سيتم حلها في الموسم الجديد، بعودة فيرجيل فان دايك وجو غوميز.

"قلت مراراً أن أي مثلث هجومي ناجح لا يمكن أن يستمر لسنوات طويلة، وإنما 3 أعوام على الأكثر، وفي حالة ليفربول نجده تخطى الأربعة مواسم، لا بد من تغيير تركيبة أضلاع هذا المثلث خلال الصيف.

واعترف كاراغر بأن صلاح وماني وفيرمينو كانوا رائعين بشكل لا يصدق في المواسم السابقة، لكنهم وصلوا هذا الموسم إلى مرحلة ينبغي أن يتغير فيها وضعهم تماماً، لإيجاد نوع جديد من المنافسة في هذا الخط.