كاراغر: كلوب متعطش لإعادة بناء ليفربول

شدد أسطورة ليفربول جايمي كاراغر على ضرورة عدم التشكيك بقدرات المدير الفني الألماني يورغن كلوب مؤكداً أنه متعطش لإعادة بناء الفريق الحالي.

وحقق الريدز فوزين فقط من أول 6 مباريات خاضوها في الدوري الإنجليزي، كما سقطوا أمام نابولي بهدف لأربعة الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وشكك البعض في المدرب الألماني بعد هذه التعثرات وبقدرته على انتشال الفريق من وضعيته الحالية.

ماذا قال كاراغر عن مستقبل كلوب مع ليفربول؟

لكن كاراغر كتب في عموده الخاص بصحيفة "تيليغراف" البريطانية قائلاً: "عملية إعادة البناء قد تكون أقرب مما كان يتصوره كلوب.

"لم يبدر عنه أي تصرف يشير إلى عدم تعطشه على إجراء التعديلات المطلوبة.

"طالما استمر في الإشراف على الفريق، لن يرى ليفربول أنه غير قادر على عكس المعطيات مثلما حصل في أندية أخرى كتشيلسي.

"عانى ملاك ليفربول من فترات غير ناجحة قبل قدوم كلوب، وبعض اللاعبين الحاليين الذين جاءوا قبله يدينون له بما حققه الفريق من نجاحات.

"ينطبق هذا الأمر أيضاً على اللاعبين الذين تعاقد هو معهم، أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح لم يفوزوا بأي ألقاب من قبل.

"الفضل في إعادة النادي إلى مصاف القمة في أوروبا يعود إلى كلوب."