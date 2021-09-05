صلاح يقترب من التوقيع على عقد جديد مع ليفربول

يتوقع نجم دفاع ليفربول السابق جايمي كاراغر توقيع الدولي المصري محمد صلاح على عقدٍ جديد خلال الفترة القادمة.

ويرتبط هداف روما وفيورنتينا وبازل السابق بعقدٍ مع الريدز ينتهي في صيف عام 2023.

وجرى التعاقد معه عام 2017 قادماً من روما مقابل 36.5 مليون جنيه استرليني قابلة للزيادة إلى 43 مليون جنيه.

وتأمل إدارة النادي الإنجليزي في أن يحذو "مو" البالغ من العمر 29 عاماً حذو زملائه أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وترينت أليكساندر أرنولد وجوردان هندرسون الذين وقعوا جميعهم على عقود تمديد مؤخراً.

ماذا قدم صلاح مع ليفربول

وخاض المصري مع ليفربول 206 مباريات في جميع البطولات سجل خلالها 127 هدفاً، وقاد الفريق للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاماً ودوري أبطال أوروبا.