كارفاخال: لا أحد يريد مواجهة ريال مدريد

قال داني كارفاخال ظهير ريال مدريد، أمس الخميس، أن المنافسين الأوروبيين يرغبون في تجنب فريقه، عندما تُسحب قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال، الاثنين المقبل.

وقال الإسباني خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «ما هو مؤكد، أنه لا يوجد فريق يريد مواجهة ريال مدريد.. أي فريق من أصحاب المراكز الأولى سيجعل الأمر صعباً علينا، لكن لا يوجد أحد يحب مواجهتنا».

وبشأن هيرنانديز حكم الكلاسيكو، أجاب: «نحن نعرفه، وهو حكم رائع، نأمل أن يقدم مباراة جيدة».

وأردف: «تأمين الكلاسيكو؟ فيما يتعلق بهذه القضية نحن هادئون، ونأمل أن نلعب المباراة بكل الضمانات.. سنلعب حين يخبرونا، لكننا حالياً نركز على مواجهة فالنسيا، فهي مباراة بثلاث نقاط مثل الكلاسيكو».

وتابع: «سنخوض الكلاسيكو بعدد ساعات راحة أقل من برشلونة، وبعد مباراة صعبة في ميستايا ضد فالنسيا، لكننا سنبذل ما بوسعنا من أجل تحقيق الفوز».

وحول أداء الفريق الملكي مؤخراً، قال كارفاخال: «كرة القدم كلمة تلخص كل شيء، في بعض الأيام تظهر بشكل جيد، وأيام أخرى لا.. من المهم أن يثق المدرب بالجميع، وأن نثق بعملنا».