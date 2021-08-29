كارفاخال يتمنى قدوم مبابي لريال مدريد قبل نهاية سوق الانتقالات

يتمنى داني كارفاخال ظهير ريال مدريد الأيسر أن يرى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يرتدي قميص الفريق الملكي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الجارية.

وتغلب الميرينغي على مستضيفه ريال بيتيس بصعوبة أمس السبت بهدفٍ وحيد سجله كارفاخال ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال الظهير الأيمن بعد نهاية المباراة: "أتمنى أن ينضم مبابي إلينا قبل نهاية سوق الانتقالات، إنه لاعب عظيم، ونحن نحتاج لبعض التعزيزات."

ماذا قال بوتراغينو وأنشيلوتي عن صفقة مبابي ؟

كما صرح إيميليانو بوتراغينو مدير ريال: "نعلم أن المشجعين يترقبون، ووسائل الإعلام بأسرها تتحدث عن هذه الصفقة، لكن ليس لدينا ما نقوله."

بدوره، علق المدير الفني كارلو أنشيلوتي قائلاً: "دعونا نتحدث عن المباراة، وما يتبقى يخص إدارة النادي."

يذكر أن تقاريراً خلال الأيام الماضية أكدت أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 170 مليون يورو لاستقطاب مبابي، علماً بأن النادي الفرنسي يطالب بـ 220 مليون نظير التخلي عن اللاعب.