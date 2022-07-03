كارلوس ساينز يفوز بسباق بريطانيا

حقق الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الفوز الأول له في سباقات فورميولا 1 خلال 150 مشاركة اليوم الأحد بتحقيق الصدارة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

واستهل صاحب الـ 27 عاماً السباق في المركز الأول وقاوم محاولات غريمه سيرجيو بيريز سائق ريد بول ليتفوق عليه في نهاية المطاف بفارق 3.7 ثواني أمام حوالي 142 ألف متفرج في حلبة سيلفرستون.

ورفع ساينز رصيده بهذا الانتصار إلى 127 نقطة في المركز الرابع في سلم ترتيب السائقين العام.

بدوره، حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثالث، يليه تشارلز ليكليرك (فيراري)، ثم سائقا ماكلارين فيرناندو ألونسو ولاندو نوريس في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

أما متصدر الترتيب العام وحامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الآخر فجاء في المركز السابع.