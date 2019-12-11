كارلوس فيلا على رادار برشلونة

اقترب برشلونة من حسم صفقة جديدة خلال شهر يناير القادم، بتعاقده مع كارلوس فيلا، مهاجم لوس أنجيليس إف سي، وفقاً لمصادر مقربة.

وقال جوناثان دوس سانتوس، زميل اللاعب في المكسيك، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأربعاء: " برشلونة أعاد الاتصال بفيلا، سيكون الأمر رائعاً إذا انتقل إلى كامب ناو".

ويطمح إيرنيستو فالفيردي في إضافة لاعب هجومي جديد إلى تشكيلته، بسبب الإصابات المتكررة لعثمان ديمبيلي وعدم تأقلم أنتوان غريزمان بالشكل المطلوب.

يذكر أن فيلا كان ضمن قائمة اهتمامات الأهلي السعودي في وقت سابق، حيث كان من ضمن الأسماء التي راقبها كريستيان جروس بعد عودته لقيادة الفريق من جديد.