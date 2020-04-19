كاسانو: رونالدو الحقيقي هو البرازيلي

أثار أنتونيو كاسانو الجدل بحديثه عن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو والمعتزل رونالدو نازاريو دا ليما، ومن الأفضل بينهما.

وأثار عدد من النجوم النقاش حول الثنائي رونالدو ومن منهما اللاعب الأفضل، سواء بينهما أو على مستوى التاريخ مقارنة مع آخرين مثل ليونيل ميسي ودييغو أرماندو مارادونا.

وقال كاسانو في إطار حديث مع كريستيان فييري عبر إنستغرام: "تحية وقبلة لرونالدو، لكن رونالدو الحقيقي والوحيد، الظاهرة، كان لاعباً خرافياً.

"عندما يسألونني عنه أقول أنه أفضل مهاجم بالتاريخ، لاعب من خارج هذا العالم".

وسخر "فانتانتونيو" أيضاً من زميله السابق وأسطورة روما فرانشيسكو توتي: "توتي يقول أنه يتدرب مرتين يومياً؟ عن أي تدريبات يتحدث؟

"يمكنه أن يخبرك أي شيء لكنه لن يستطيع أن يكذب علي، في العزل أنا واثق أن أفضل ما يقوم به الصعود لغرفة نومه".

وتزامل كاسانو لفترة قصيرة مع رونالدو أثناء فترته في ريال مدريد قبل أن يعود لإيطاليا ويرتدي قميص سامبدوريا.