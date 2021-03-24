كاسانو: رونالدو لا يفكر إلا في نفسه

وجه أنتونيو كاسانو، انتقادات حادة إلى النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس واصفاً إياه بالأناني، وذلك بعد فترة قصيرة من خروج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بورتو.

وفشل يوفي في بلوغ ربع النهائي للبطولة الأوروبية الكبرى منذ انضمام رونالدو في 2018، إذ غادر في 3 مناسبات متتالية أمام أياكس وليون وأخيراً الفريق البرتغالي، ما أدى إلى انتشار أخبار حول رغبة رونالدو (36 عاماً) بالرحيل من الفريق الذي يلعب في صفوفه منذ 3 أعوام.

وقال الدولي الإيطالي السابق الذي ارتدى قمصان عدة أندية أبرزها ريال مدريد وميلان وإنتر وروما في تصريحات تلفزيونية أمس الثلاثاء: "مشكلة رونالدو هي نفسه، فهو يعيق عمل (المدرب أندريا) بيرلو، لا يمكن أن يكون هناك مدرب يريد العمل مع كريستيانو، لأنه لا يفكر إلا في أهدافه وأرقامه الشخصية.

ووصف كاسانو توقيع يوفنتوس مع رونالدو بالخطأ الفادح، وأضاف: "إذا كنت الرئيس وتريد أن تبدأ دورتك الجديدة، فلا يمكن أن تعطي المدرب الصاعد مسؤولية توجيه شخص مثل رونالدو. إذا قمت ببيعه، فهناك 100 مليون يمكنك من خلالها التعاقد مع اثنين من أفضل اللاعبين".

وفاز رونالدو مع يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي مرتين، بينما يعاني فريقه من تراجع واضح، وضعه في المركز الرابع خلف إنتر المتصدر بفارق 10 نقاط، مع بقاء 10 مراحل على نهاية المسابقة التي احتكرها يوفي في السنوات التسع الماضية.