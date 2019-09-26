كاسانو ينتقد ديبالا بقسوة

نقل موقع "كالتشيوميركاتو" الخميس، تصريحات أنتونيو كاسانو لاعب إيطاليا السابق، والتي تحدث فيها عن سوء مستوى باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

وقال كاسانو أن يوفي سيخسر كثيراً إذا اعتمد على النجم الأرجنتيني بشكل أساسي، لانخفاض مستوى اللاعب وضعف شخصيته تحت الضغط محلياً وأوروبياً.

وأكمل المهاجم السابق لروما وريال مدريد حديثه، موضحاً أن ديبالا تمت مقارنته بليونيل ميسي ووصل سعره إلى 100 مليون يورو، لكنه لم يقدم شيئاً يذكر في المباريات الكبيرة.

على جانب متصل، قرر ماوريتسيو ساري الاعتماد على الثلاثي كريستيانو رونالدو ودوغلاس كوشتا وغونزالو هيغواين في المباريات الكبيرة، على أن يجلس ديبالا على دكة البدلاء في مثل هذه المواجهات.