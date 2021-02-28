كاسانو يهاجم رونالدو ويصفه بـ "الأناني"

شنّ مهاجم ريال مدريد السابق، أنتونيو كاسانو، هجوماً قوياً على نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو بعد أدائه أمام بورتو، والخسارة بهدفين لهدف في منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشار كاسانو إلى أن البرتغالي لاعب يحب نفسه، معتبراً أن الأهم لديه "إحراز الأهداف": "رونالدو أناني ومغرور، لا يريد معرفة أن لاعبين آخرين قد سجلوا، يعيش من أجل التسجيل، ليس للعب، بل لهز الشباك".

ورغم هذه الانتقادات، إلا أن كاسانو امتدح رونالدو، قائلاً: "هو ظاهرة ويستطيع تسجيل ملايين الأهداف، لكنه يواجه مشكلة مع طريقة المدرب أندريا بيرلو"، وفقاً لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية.

وأكد مهاجم المنتخب الإيطالي السابق، على تأثير وجود رونالدو بدون زملاء مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، مشيراً إلى أنه في هذا السن لن ينجح في الظهور بأفضل مستوياته.

وأضاف: "إذا لعب معه تشافي أو (أندريس) إنييستا أو مودريتش وكروس، سيتمكن من تسجيل 50 هدفاً، لكن في يوفنتوس الوضع مختلف، يقدمون مشروع لعب جديد، وعلينا أن نكون صريحين، العمر يمر على الجميع وهو ما ينطبق على رونالدو أيضاً".