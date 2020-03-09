كاسياس يؤكد استمراره في سباق رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

كشف الأسطورة إيكر كاسياس حارس ريال مدريد وبورتو السابق عن موقفه من استكمال سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

جاء هذا في تصريح أدلى به "القديس" بعدما اجتمع مع إريني لوزانو رئيسة المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا اليوم الاثنين.

وقال كاسياس في تصريح مقتضب للغاية عقب أن انتهى الاجتماع الذي لم يخلو من الحدة: "أنا مستمر في السباق الانتخابي، وترشحي لا يزال قائماً".

وكانت لوزانو قد منحت لويس روبياليس الرئيس الحالي للاتحاد الإسباني لكرة القدم الإذن بتقديم موعد الانتخابات عدة أسابيع وهو ما أثار استياء كاسياس.

وأشارت تقارير أمس أن القرار سيؤثر على ملف ترشيح كاسياس، وهو ما جعله يفكر في الانسحاب.

وطلب كاسياس من لوزانو الاجتماع بها أمس قبل أن يجتمعا صباح اليوم، ووفقاً لصحيفة "آس" فقد شهد الاجتماع الكثير من الشد والجذب.

يذكر أن الانتخابات كان من المقرر لها أن تتم بعد بطولة يورو 2020 لكن بعد القرار الأخير سيتم تقديمها لتجري قبل البطولة.