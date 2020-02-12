كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

قرار الحارس الأسطوري لريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن "القديس" قرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات المقررة خلال مارس المقبل، ليكون منافساً قوياً للرئيس الحالي لويس روبياليس، الذي سيترشح لولاية جديدة.

وأبلغ الحارس المخضرم (38 عاماً) المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بقرار ترشحه لرئاسة الاتحاد المحلي، كما أنه تواصل مع زملائه وأصدقائه في المنتخب الإسباني لنيل دعمهم.

ولم يعد كاسياس يشارك في المباريات مع بورتو، بسبب أزمة قلبية تعرض لها في مايو الماضي، ويرى رئيس رابطة الدولي خافيير تيباس أن الحارس يمكنه أن يكون المرشح المثالي لرئاسة الاتحاد الإسباني.