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كاسياس يختار تشكيلته المثالية

منشور 31 آذار / مارس 2020 - 08:16
إيكر كاسياس
إيكر كاسياس

كشف إيكر كاسياس نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق عن اختياراته لأفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.

وشهد تشكيل "القديس" العديد من المفاجأت فغاب عنه الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بالإضافة لخلوه من جميع نجوم منتخب إسبانيا السابقين والحاليين.

فيما يلي التشكيلة التي اختارها الأسطورة الإسبانية:

حراسة المرمى - جيانلويجي بوفون.

خط الدفاع - فرانكو باريزي وباولو مالديني وماتياس سامر.

خط الوسط - لوثار ماثيوس وبول سكولز وبافيل نيدفيد ورود خوليت.

خط الهجوم - ماركو فان باستن وريان غيغز ورونالدو لويس نازاريو.

Via SyndiGate.info


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