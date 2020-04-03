كاسياس يشكك في فوز كانافارو بالكرة الذهبية

دخل إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا في تحدٍ مع زميله السابق فابيو كانافارو خلال بث مباشر على موقع «إنستغرام».

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المناظرة بين الزميلين السابقين في ريال مدريد ركزت حول من حصد بطولات أهم خلال مسيرته.

وقال كاسياس: «أذكر عندما فازت إسبانيا بيورو 2008، كنت تقول لا، لم تفز بعد بالجائزة الكبرى والأكثر تقديراً في عالم الرياضة (كأس العالم)».

وأضاف: «بعد ذلك بعامين، أول شخصين اتصلت بهما عقب الفوز بالمونديال هما أنت وروبرتو كارلوس، وقلت لك: الآن أنا في نفس مستواك، ثم تفوقت عليك».

ورد كانافارو على كاسياس بأنه لا يزال يفتقد جائزة الكرة الذهبية، والتي حصدها المدافع الإيطالي عام 2006.

وأجاب "القديس" مازحاً: «نعم. أعرف، لكنهم منحوك الكرة الذهبية وهم معصوبي الأعين».