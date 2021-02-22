كاسياس يشيد بكورتوا

أشاد إيكر كاسياس، الحارس التاريخي لريال مدريد، بما قدمه تيبو كورتوا، حارس الملكي خلال مباراة بلد الوليد ضمن المرحلة الـ 24 من الليغا.

ونجح البلجيكي في التصدي للعديد من الفرص الخطيرة خلال انتصار ريال مدريد بهدف نظيف سجله كاسيميرو.

وكتب "القديس" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “كبير جداً”، مع الإشارة إلى الحساب الرسمي لكورتوا.

ولا تعد هذه الإشادة الأولى من كاسياس لكورتوا، إذ سبق وأن وصفه بالحارس المثالي لريال مدريد.

على الجانب الآخر، وجه كورتوا إشادة خاصة بتصدي كاسياس لانفراد آريين روبن في نهائي كأس العالم 2010 ووصفه بالتاريخي.

وقال البلجيكي أن لقب الليغا: “لن يُحسم قبل مايو مع ختام البطولة" وذلك عقب الفوز على بلد الوليد وسقوط المتصدر أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي.

وصرح كورتوا عقب المباراة: “نعرف أن المواجهة كانت مهمة للضغط على أتلتيكو، كنا نعرف أنه خسر وسنواجهه قريباً، قبل شهرين عندما كان الأمر يبدو مستحيلاً قلت أنه علينا أن نقوم بواجبنا وأن نحصد النقاط لأن لقب الليغا لن يحسم قبل مايو”.

وتابع “علينا أن نواصل الضغط لان الانتصار كان مهماً للغاية”.

وعن كثرة الإصابات التي يعاني منها ريال قال كورتوا: “علينا أن نحاول تقديم أقصى ما لدينا، اللاعبون المتاحون يجب أن يواصلوا الفوز حتى ننافس على لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا.

“وضعنا جيد ونجتهد، الأمر لم يكن جيداً للغاية أمام بلد الوليد لكن الأهم أننا حصدنا النقاط الثلاث وعلينا المضي قدماً”.