كاسياس يقترح تنظيم كلاسيكو خيري

اقترح إيكر كاسياس حارس منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، تنظيم كلاسيكو خيري بين اللاعبين القدامى للناديين الغريمين ريال وبرشلونة بعد انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكتب كاسياس في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «عندما ينتهي هذا الكابوس، يجب جمع جميع اللاعبين المرموقين في السنوات القليلة الماضية لخوض مباراة كلاسيكو للاعبين القدامى».

وأوضح الحارس الدولي السابق والذي أبدى قبل أزمة «كوفيد - 19» نيته الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن عائدات هذه المباراة ستخصص لـدعم «المحتاجين».

وجاءت تغريدة حارس بورتو الذي يعتزم اعتزال اللعب نهائياً قريباً، رداً على تغريدة من القائد السابق لبرشلونة كارليس بويول، أعرب فيها عن السعادة التي وفرها له اللعب خلف نجمي خط الوسط السابقين للنادي الكتالوني، أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز. وسرعان ما وافق إنييستا على اقتراح كاسياس.