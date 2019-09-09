كاسيميرو الأقرب لقيادة منتخب البرازيل

يقترب كاسيميرو، نجم ريال مدريد من حمل شارة قيادة المنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة، نظراً لقوة شخصيته وثبات مستواه الفني.

وذكرت صحيقة "ماركا" الإسبانية أنه منذ وصول تيتي لتدريب منتخب البرازيل قبل 3 أعوام وهو يواجه معضلة كبيرة في اختيار قائد الفريق، حيث منح الشارة في البداية لنيمار، لكن الأمور لم تجر كما كان يأمل، ثم طبق سياسة التدوير في شارة القيادة خلال فترة كأس العالم بين 4 لاعبين، قبل أن يعيدها لمهاجم باريس سان جيرمان مجدداً، ونتج عن ذلك بعض المشاكل، وأخيراً تم منحها لداني ألفيش.

وأضافت الصحيفة أنه منذ حصول ألفيش على شارة قيادة البرازيل والأمور أصبحت مستقرة، واتضح ذلك في بطولة كوبا أميركا التي توج منتخب السيليساو بلقبها.

وأوضحت أنه بعد رحيل ألفيش عن أوروبا ووصوله إلى سن الـ 36 عاماً أصبح اعتزاله اللعب دولياً مجرد مسألة وقت ليس أكثر، وهناك اعتقاد سائد في غرفة خلع الملابس بأن كاسيميرو سيحمل الشارة خلفاً لظهير برشلونة

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