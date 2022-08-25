كاسيميرو: انتقلت إلى النادي الأكبر في إنجلترا

عبر النجم الدولي البرازيلي كاسيميرو عن سعادته بارتداء قميص مانشستر يونايتد مشدداً على أنه "النادي الأكبر في إنجلترا".

وتعاقد يونايتد مع لاعب خط الوسط مؤخراً مقابل 70 مليون جنيه استرليني قادماً من ريال مدريد بعد فوزه في العاصمة الإسبانية بالعديد من الألقاب على رأسها 5 نسخ من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال كاسيميرو ؟

وقال البرازيلي في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "مانشستر يونايتد أكبر فريق في إنجلترا، ولديه العديد الأكبر من الألقاب، لذلك أنا سعيد وأتحرق شوقاً لبدء رحلتي معه.

"اللعب في الدوري الإنجليزي حلم تحقق، وأشعر بالسعادة لتواجدي هنا."

يذكر أن نجم خط الوسط وقع على عقدٍ مع مانشستر يونايتد يمتد لخمسة مواسم قادمة.