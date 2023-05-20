كاسيميرو على رأس تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث اليوم

يخوض مانشستر يونايتد مواجهة مهمة أمام مستضيفه بورنموث اليوم السبت يشهدها ملعب فيتاليتي ضمن الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويسعى يونايتد لحسم المركز الرابع على أقل تقدير لضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيريك تين هاغ

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شو، فيكتور لينديلوف، رافاييل فاران، آرون وان بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، جايدون سانشو، برونو فيرنانديش، أنتوني

خط الهجوم: ماركوس راشفورد