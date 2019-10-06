كاسيميرو مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

بات كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد مهدداً بالغياب عن الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة القادم بسبب حصوله على بطاقة صفراء ضد غرناطة أمس السبت.

وحقق ريال انتصاراً مهماً على أرضه بأربعة أهداف مقابل هدفين على غريمه الأندلسي أمس، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتلقى الدولي البرازيلي خلال المباراة البطاقة الصفراء الرابعة له هذا الموسم إثر تدخل قوي على لاعب غرناطة هيريرا في الدقيقة 43، مما يعني أنه في حال حصوله على إنذار آخر في مباراة التالية أمام ريال مايوركا ضمن المرحلة التاسعة، فسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدرب زين الدين زيدان قد يعتمد على فيدي فالفيردي بدلاً من كاسيميرو ضد ريال مايوركا لتأمين مشاركة اللاعب البرازيلي في الكلاسيكو.

ويعتبر كاسيميرو الذي لعب معظم دقائق هذا الموسم في ريال مدريد بـ 870 دقيقة، وهو ما يعني أن البرازيلي شارك في كل المباريات باستثناء النصف ساعة الأخيرة ضد ليفانتي بعد عودته من التوقف الدولي.

ويلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة، في الـ 26 من أكتوبر الجاري، في إطار المرحلة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني.