كاسيميرو: نجحت في السيطرة على أكبر عيوبي

أكد نجم خط وسط ريال مدريد، كاسيميرو، أنه بدأ في السيطرة على نفسه فيما يخص التهور في اللعب، الذي كان يتسبب في حصوله على البطاقات ومن ثم إيقافه عن اللعب.

وقال البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحذر من البطاقات؟ أنا دائماً حريص جداً في المباريات، سيطرت على هذا الوضع، وآمل أن أستمر دون أن يوقفني أحد".

وتحدث كاسيميرو عن اختياره القميص رقم 14 مع ريال مدريد، فقال: "عندما عدت من فترتي مع بورتو أخبروني بأن اختار بين رقمي 21 و14، لم أتردد واخترت رقم 14 لأنه كان رقم تشابي ألونسو وغوتي، كانا قدوتين تعلمت منهما الكثير".

وقال كاسيميرو: "أحب مشاهدة كرة القدم، لدرجة أن زوجتي تغضب مني أحياناً لأني أقضي جميع الأيام في مشاهدة المباريات، هل سأصبح مدرباً؟ ربما لا، لأنه منصب صعب للغاية، أياً كانت نتيجة الأمور فإن المدرب سيكون دائماً المذنب".

وعن تعاقد ريال مدريد مع النجم كيليان مبابي، قال: "مبابي؟ لاعب عظيم، نتحدث دائماً عن العديد من اللاعبين، وإذا تعاقد النادي معهم سيكون لدينا 100 لاعب، لكنه الآن لاعب في باريس سان جيرمان وأتمنى له التوفيق".

وعن زميله إيدين هازارد، أوضح: "الشعور الذي يتركه في التدريبات هو أنه لاعب رائع، وبمجرد أن يلعب 3 أو 4 مباريات ويزيد من سرعته سيستعيد مستواه الذي نعرفه.

"بالطبع نريد تسجيل الكثير من الأهداف، لكن منذ العام الماضي قمنا ببناء فريق قوي، ولا يمكننا تسجيل 5 أهداف في كل مباراة".

وتحدث عن كريم بنزيمة، قائلاً: "حين نتحدث عن كريم، فإننا نتحدث عن واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ويجب التحدث عنه بكل احترام".

وعن الانتقادات للفريق، كشف: "دع الناس يتحدثون بما يريدون، فنحن في صدارة جدول الترتيب".

واختتم بالحديث عن رحيل غاريث بايل، قائلاً: "كان جيداً مع الجميع، وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم، كان من دواعي سروري التعامل معه، أشكره على جميع الأهداف التي سجلها في النهائيات".