كاسيميرو: هازارد بحاجة للمزيد من الوقت

دافع كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد عن زميله إيدين هازارد المنضم حديثاً للفريق قادماً من تشيلسي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي البرازيلي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وأكد خلالها أن البلجيكي بحاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم.

وقال كاسيميرو: "يحاول هازارد يحاول بكل ما لديه لكن كرة القدم تتمحور حول الأهداف في الأساسي، الجميع يعرف أنه ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم".

وأضاف: "بالنسبة لهازارد أو لأي لاعب جديد من الطبيعي أن يحصل على فترة حتى يتأقلم فيها مع الفريق، هذا أمر معتاد".

يذكر أن ريال مدريد تعادل بشق الأنفس مع كلوب بروج بهدفين لمثلهما ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.