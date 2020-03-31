كافاني إلى بوكا جونيورز

يبدو أن إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان في طريقه للرحيل صوب بوكا جونيورز.

وقال خورخي بيرموديز، المدير الرياضي لبوكا، في تصريحات لمحطة “كوربيراتيفا” الإذاعية: "بات كافاني قريباً جداً من القدوم".

وارتبط اسم الدولي الأوروغوياني بأتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوي، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق.

وينتهي عقد المهاجم صاحب الـ 33 عاماً، في يونيو، ويبدو أنه سيتوجه صوب العاصمة الأرجنتينية.

وقال بيرموديز في تصريحات نشرتها صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أمس: "كافاني أعطانا فسحة من الأمل باللعب لصالحنا”.