كافاني بانتظار مكالمة من برشلونة

كشفت تقارير بأن انتقال النجم الدولي الأوروغوياني إيدينسون كافاني إلى برشلونة الشهر القادم ما زال أمراً مستبعداً حتى هذه اللحظة.

وقالت وسائل إعلامية خلال الأيام الماضية أن الهداف البالغ من العمر 34 عاماً سيغادر مانشستر يونايتد وينضم للبارسا في صفقة مجانية خلال سوق الانتقالات الشتوي الشهر القادم.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني أكدت أنه لم يتم التواصل مع اللاعب حتى الآن.

وتعلم إدارة برشلونة برغبة كافاني في القدوم إلى ملعب كامب ناو، إلا أن الاتصال به لم يتم بعد لأن النادي يدرس الخيارات المتوفرة أمامه.

وبحال تحرك البلاوغرانا فعلياً لاستقطاب المهاجم المخضرم، سيعمل المسؤولون على توفير الميزانية الكافية لتأمين أجره.