كافاني خيار إنتر بحال فشل صفقة لوكاكو

دخل النجم إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان حسابات أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، في ظل سعيه لتعزيز خط هجوم النيراتزوري.

ويأتي اهتمام كونتي بالأوروغوياني بعدما أعلن بوضوح خروج مهاجمه ماورو إيكاردي من حسابات الفريق، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وجاء التفكير في كافاني بعد الصعوبات التي يواجها الفريق الإيطالي للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، إذ يرغب الشياطين الحمر في الحصول على أكثر من 70 مليون يورو مقابل اللاعب، وهو ما يرفض الإيطاليون دفعه.

كذلك، فإن التعاقد مع الخيار الثاني لكونتي المتمثل في مهاجم روما إيدين دجيكو يواجه صعوبة بدوره في ظل تمسك الذئاب بلاعبهم إلى أن يحسم مصير غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس الذي يسعى فريق العاصمة الإيطالية لضمه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان قد يسمح لمهاجمه بالرحيل عن الفريق فقط في حالة بقاء نيمار، الذي يسعى للعودة إلى برشلونة.