كافاني على أعتاب الانضمام لأتلتيكو مدريد

اقترب إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويظل مستقبل الدولي الأوروغوياني مع نادي العاصمة الفرنسية مفتوحاً لجميع الاحتمالات، ويكتنفه الكثير من الغموض، بسبب وضعه السيء هذا الموسم تحت قيادة توماس توخيل المدير الفني بسبب قلة المشاركة بشكل أساسي.

وينتهى عقد كافاني مع بطل فرنسا في يونيو 2020.

وقالت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن مسؤولي أتلتيكو مدريد كثفوا مفاوضاتهم مع باريس سان جيرمان، خلال الساعات الماضية، من أجل حسم صفقة كافاني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية مستعدة للاستغناء عن كافاني مقابل 10 ملايين يورو.