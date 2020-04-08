كافاني في طريقه لتوديع أوروبا

أكد كريستيان رودريغيز قائد بينارول بأن إيديسنون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان في طريقه للانتقال لناديه عقب انتهاء عقده مع فريقه الباريسي.

وارتبط اسم الدولي الأوروغوياني بالعديد من الأندية الأوروبية في الآونة الأخيرة، خاصةً وأن عقده سينتهي مع باريس سان جيرمان عقب نهاية هذا الموسم.

ويعتبر نابولي ومانشستر يونايتد أبرز الأندية التي كانت ترغب في ضم نجم الهجوم، لكن يبدو بأنه قد قرر إنهاء مسيرته الاحترافية في أوروبا، والعودة لموطنه الأصلي من جديد.

وأشار رودريغيز قائد بينارول، وصديق كافاني المقرب بأنه على بعد خطوات قليلة من الانتقال للعب في أميركا الجنوبية، وبالتحديد للنادي الأوروغوياني.

وتحدث رودريغيز للمحطة الإذاعية “FM Del Sol” قائلاً “لدي سلطة الحديث عن موقف إيدينسون كافاني، إنه على وشك القدوم إلى بينارول، ولا يمكنني قول أي شيء آخر”.

يذكر أن بينارول يعد واحداً من أفضل الأندية في قارة أميركا الجنوبية، بحصوله على لقب الدوري الأوروغوياني 50 مرة، وكأس الليبرتادوريس خمس مرات.