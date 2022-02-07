بات النجم الدولي الأوروغوياني إيدينسون كافاني في طريقه للرحيل عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء الموسم الجاري وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

ويرتبط الهداف البالغ من العمر 34 عاماً بعقدٍ مع فريق الشياطين الحمر ينتهي بحلول الصيف القادم.

وبدا أن كافاني سينتقل إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، إلا أنه بقي في ملعب أولد ترافورد على أن يحترم ما تبقى من عقده الحالي.

ومن المتوقع أن يغادر نجم منتخب أوروغواي قارة أوروبا في الصيف بحيث يعود إلى أميركا الجنوبية وسط اهتمام كورينشيانس البرازيلي وريفر بلايت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين بخدماته.

وخاض المهاجم 53 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى.