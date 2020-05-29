كافاني مطلوب في الإمارات

ذكرت صحيفة «سوبر سكوديتو» الإيطالية أن النجم إيدينسون كافاني تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي دون ذكر اسمه، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، لافتة إلى أن هداف باريس سان جيرمان لديه عروض أخرى يفاضل بينها.

وأوضحت أن أقوى العروض المادية التي تلقاها الدولي الأوروغوياني كانت من دوري الخليج العربي، وأحد الأندية اليابانية، بينما أشارت إلى أن أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ونابولي تسعى لكسب خدمات اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً.

وبينت أن كافاني لن يستمر في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، وأنه قد يميل إلى العاطفة ويختار فريقه السابق نابولي الذي لعب في صفوفه في الفترة من 2010 إلى 2013، قبل أن ينتقل إلى سان جيرمان ويلعب سبعة مواسم مع بطل الدوري الفرنسي.

وأضافت: «تلقى كافاني عرضاً آخر من بوكا جونيورز، لكنه لم يصل إلى المستوى الرسمي، والأمر نفسه بالنسبة لعروض أخرى من البرازيل والولايات المتحدة الأميركية».

ويعد كافاني من أبرز المهاجمين في منتخب أوروغواي إلى جانب نجم برشلونة لويس سواريز، إذ بدأ مشواره في دانوبيو الأوروغوياني مع فريق تحت 19 عاماً، قبل أن يحترف في سن مبكر بانتقاله إلى باليرمو بعمر 20 عاماً في 2007 مقابل خمسة ملايين يورو.

وكانت بداية نجوميته عندما انتقل إلى نابولي في 2010 على سبيل الإعارة مقابل خمسة ملايين يورو، قبل أن يتعاقد معه بصورة نهائية في 2011 مقابل 12 مليون يورو، بينما انضم إلى سان جيرمان في 2013 بصفقة بلغت 64.5 مليون يورو.

وحقق كافاني لقب هداف الدوري الإيطالي في 2013 بإحراز 29 هدفاً، كما حقق لقب هداف الدوري الفرنسي مرتين في 2017 برصيد 35 هدفاً، وفي 2018 برصيد 28 هدفاً، بينما كان هداف تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018 برصيد 10 أهداف.

يذكر أن دوري الخليج العربي، شهد انضمام العديد من النجوم العالميين، أبرزهم فيليب كوكو، وجورج ويا، وعبيدي بيليه، ولوكا توني، وفابيو كانافارو، ودافيد تريزيغيه، وهوغو فيانا، ولوكاس نيل، وكواريزما، وأسامواه جيان، وآخرهم ألفارو نيغريدو.