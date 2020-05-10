كافاني يدرس البقاء في باريس سان جيرمان

يدرس النجم إيدينسون كافاني التخلي عن فكرة الرحيل عن باريس سان جيرمان وتجديد عقده قبل انتهاءه في الصيف ليبقى ضمن صفوفه الموسم القادم.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن كافاني قد يعود في قراره بالرحيل عن ملعب بارك دو برانس كلاعب حر عقب انتهاء عقده.

ويجذب الدولي الأوروغوياني اهتمام عدد من الأندية وعلى رأسها أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، إذ يرغب مدرب الأول دييغو سيميوني في تعزيز خط هجومه، في الوقت الذي يبحث فيه مدرب الثاني أنتونيو كونتي عن بديل للاوتارو مارتينيز، الذي يبدو قريباً من الرحيل صوب برشلونة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كافاني قد يوقع على عقد جديد مع الباريسي ليبقى في النهاية في النادي رغم كل التكهنات عن اقتراب رحيله.