كافاني يرفض إنتر بسبب دوري الأبطال

تستمر معاناة إنتر ميلان الهجومية بعد التقارير عن رفض إيدينسون كافاني ترك باريس سان جيرمان والانتقال للنادي الإيطالي.

وارتبط النيراتزوري بمحاولة ضم الأوروغوياني بعد تفوق يوفنتوس عليه في سباق التعاقد مع روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد وفقاً للتقارير.

وذكرت "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن كافاني أخبر إنتر بعدم تفكيره بالرحيل عن بي إس جي نظراً لرغبته في المنافسة على لقب دوري الأبطال مع النادي الفرنسي.

وأضاف التقرير أن كافاني اجتمع مع وكيل أعماله وطلب منه شكر إنتر على الاهتمام ورفضه العرض المقدم لضمه هذا الصيف.

وأفادت تقارير أن إنتر سيوجه أنظاره من جديد نحو دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، في ظل استمرار بحثه عن رأس حربة.

ويملك إنتر حالياً فقط لاوتارو مارتينيز في مركز قلب الهجوم بعد عرض ماورو إيكاردي للبيع.