كافاني يرفض يوفنتوس

أكد تقرير أن إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان السابق، رفض عرضًاً للانضمام ليوفنتوس، بداية من الموسم الجديد.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، أن كافاني رفض فرصة الانضمام لفريق السيدة العجوز هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك بسبب الولاء لناديه الأسبق نابولي، الذي لعب له لعدة سنوات.

وسبق لكافاني أن ارتدى قميص نابولي لمدة 3 سنوات، حيث شارك خلال تلك الفترة في 138 مباراة، تمكن فيها من تسجيل 104 أهداف.

وأشارت بعض التقارير إلى اقتراب كافاني من الانتقال لبنفيكا، قبل أن تنهار الصفقة بسبب مطالب الأوروغوياني المادية.

يذكر أن كافاني يعد حالياً لاعباً حراً، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويحق له الانتقال لأي نادٍ مجاناً.