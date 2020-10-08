كافاني يروي تفاصيل حادثته الشهيرة مع ميسي

كشف المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني، المنتقل حديثاً إلى مانشستر يونايتد، عن تفاصيل مشادته القوية مع ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين وبرشلونة، في وقتٍ سابق.

ونشبت مشادة قوية بين كافاني وميسي، في المباراة الودية التي جمعت منتخبي بلادهما، وانتهت بنتيجة 2-2 عام 2019، بعد تدخل قوي من الأول على قدم نجم البارسا.

وقال كافاني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بالغضب الشديد عندما يخبرونني بأشياء مؤلمة، إنها أشياء تحدث على أرض الملعب، أحياناً تكون الكلمات مؤلمة، تزعجني هذه الأشياء، وهو ما يجعلني أنفجر غضباً، كرة القدم مستمرة والأشياء تسير وتنتهي عند هذا الحد.

"هذه الأشياء تبقى في الملعب، أوضحت ذلك من قبل، وأخبرنا بعضنا البعض بذلك، لم يكتف ميسي بالصراخ في وجهي، لكنه استفزني ببعض الكلمات، غضبت منه وقمت بالرد عليه، لكن الأمر انتهى على أرض الملعب".

وفي المشادة قال كافاني لميسي وقتها: "دعنا نتقاتل"، ليرحب ليو بطلبه ويرد: "وقتما تشاء"، حتى اضطر زملائهما للفصل بينهما وإنهاء الأزمة.