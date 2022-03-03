كافاني يريد الانتقال إلى إسبانيا

أكدت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن النجم الدولي الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد يريد اللعب الموسم القادم في منافسات الدوري الإسباني.

ووقع صاحب الـ 35 عاماً على تمديد لموسم واحد مع فريق الشياطين الحمر صيف العام المنصرم، لكنه لم يمر بأفضل الأوقات منذ ذلك الحين، إذ سجل هدفين فقط في 15 ظهور.

وبات هداف نابولي وباريس سان جيرمان السابق يرغب في تغيير الأجواء وتجربة اللعب في الدوري الإسباني.

وارتبط اسم كافاني بعدة أندية في قارة أميركا الجنوبية أبرزها ريفر بلايت وبوكا جونيورز، لكنه لا يرى أن الوقت قد حان بعد للعودة هناك.

كما انتشرت تقارير خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي الماضي تشير إلى أن برشلونة كان يرغب بضمه.

ويعد أتلتيكو مدريد كذلك وجهة محتملة مما قد يعني اجتماعه بمواطنه لويس سواريز في ملعب واندا ميتروبوليتانو.