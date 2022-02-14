كافاني يريد الانتقال إلى الدوري الإسباني

يستهدف النجم الدولي الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الانتقال إلى الدوري الإسباني الصيف القادم وفقاً للصحفي الشهير فابريتزيو رومانو.

وينتهي عقد النجم البالغ من العمر 34 عاماً مع فريق الشياطين الحمر بحلول نهاية الموسم الجاري.

وسبق لكافاني خوض تجارب احترافية مميزة في أوروغواي وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا، وبات الآن يريد تجربة في إسبانيا.

ويتقاضى المهاجم المخضرم حالياً 250 ألف جنيه استرليني أسبوعياً مع يونايتد.

ويتطلع الأوروغوياني للحصول على عقد ضخم أخير إذا ما سنحت له الفرصة في الانتقال إلى أحد عمالقة الليغا ريال مدريد أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد.

كما ارتبط اسم كافاني خلال العام الماضي بانتقال محتمل إلى بوكا جونيورز.