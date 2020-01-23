كافاني يفضل أتلتيكو مدريد على أندية الدوري الإنجليزي

أكد والد إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان أمس، أن ابنه يرغب في الانضمام إلى أتلتيكو مدريد بعد التعامل معه «بشكل غير عادل» في فريقه الحالي.

وفقد كافاني (32 عاماً)، مكانه في التشكيلة الأساسية لحساب كيليان مبابي ونيمار وماورو إيكاردي المعار من إنتر الإيطالي هذا الموسم وآنخيل دي ماريا.

ويطمح عدد من الأندية للتعاقد مع الهداف التاريخي لسان جيرمان برصيد 198 والذي ينتهي عقده مع نادي العاصمة في الصيف.

ويبدو أن أتلتيكو هو الخيار المفضل للأوروغوياني، رغم اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد بضمه أيضاً، لكن ثالث ترتيب الليغا لم يتوصل بعد إلى اتفاق حول قيمة الصفقة مع متصدر الدوري الفرنسي.

وقال لويس كافاني لبرنامج «إل تشيرينغيتو» الإسباني: «أود أن يلعب في إسبانيا، حيث يريده المدرب دييغو سيميوني الآن، لكن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان (توماس توخيل) يقول أنه بحاجة إليه لمساعدته في دوري أبطال أوروبا.

«أعتقد أن هناك فرصة قوية للذهاب إلى أتلتيكو. هناك أيضاً خيار الانضمام إلى النادي في يونيو المقبل. هناك الكثير من الأندية الأخرى المهتمة ولكن عندما تقوم بإعطاء كلمتك لفريق عليك أن تحترمها.

«إذا سُمح له بالمغادرة غداً وما زال أتلتيكو يريده، أعتقد أنه سيوقع. إنه لاعب يحتاج إلى وقت للعب وفي الوقت الحالي يلعب فقط أربع أو ست دقائق في كل مباراة. باريس سان جيرمان يعامله بشكل غير عادل».

ويحتل أتلتيكو حالياً المركز الثالث في الدوري الإسباني، بفارق ثماني نقاط عن برشلونة وريال مدريد، فيما يتصدر باريس سان جيرمان بطل الموسمين الماضيين الترتيب بفارق ثماني نقاط عن مرسيليا.

ويمكن لكافاني أن يكون هدية منتصف الموسم للنادي المدريدي قبل مواجهة ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في 18 فبراير القادم ضمن ثمن نهائي البطولة.

وأظهرت عدة مؤشرات أن انتقال المهاجم الأوروغواياني من فريقه الفرنسي بات وشيكاً، لا سيما بعد استبعاده عن التشكيلة التي واجهت رينس في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية.