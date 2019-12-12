كافاني يقترب من أتلتيكو مدريد

يدرس إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، عرضين للرحيل خلال الفترة المقبلة وفقاً لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية صوب أتلتيكو مدريد أو نابولي.

وينتهي عقد الهداف الأوروغوياني مع بطل الليغ 1 الصيف القادم، ومن غير المرجح أن يجدده، وبالتالي يمكن الحصول عليه مجاناً في يونيو أو ضمه بمقابل مادي قليل في يناير.

ويسعى مسؤولو أتلتيكو مدريد ونابولي، لاستغلال وضع كافاني في ملعب بارك دو برانس من أجل استقطابه.

وأضافت المجلة أن النادي الإسباني يتفوق في السباق على نظيره الإيطالي في السباق حتى الآن نظراً لقدرته المالية الجيدة والتي من شأنها تلبية مطالب صاحب الـ 32 عاماً فيما يتعلق بالأجور.