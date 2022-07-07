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كافاني يقترب من الدوري الإسباني

منشور 07 تمّوز / يوليو 2022 - 01:18
إيدينسون كافاني (المصدر: أ ف ب)
إيدينسون كافاني (المصدر: أ ف ب)

يثير النجم الدولي الأوروغوياني المخضرم إيدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد السابق اهتمام أوناي إيمري مدرب فياريال الإسباني.

وانتهت رحلة اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً مع فريق الشياطين الحمر مطلع الشهر الجاري ليصبح حراً في اختيار وجهته المقبلة.

وارتبط اسم الأوروغوياني مراراً بفرق كبيرة من أمثال برشلونة وبوكا جونيورز وريفر بلايت، لكن أياً منها لم يتحرك فعلياً لضمه حتى الآن.

وقالت صحيفة "إيستاديو ديبورتيفو" الإسبانية أن إيمري يستهدف التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان السابق هذا الصيف لتعويض الهولندي آرناو دانجوما الذي يبدو بدوره في طريقه للانتقال إلى ويست هام يونايتد.

يذكر أن كافاني خاض مع مانشستر يونايتد 59 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 19 هدفاً، كما صنع 7 أهداف أخرى.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدإيدينسون كافانيفياريالأوناي إيمري

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