كافاني يقضي أيامه الأخيرة في باريس

يبدو النجم إدينسون كافاني في طريقه للرحيل نهاية الموسم عن باريس سان جيرمان، كما كشف أنه كان يترقب عرضاً رسمياً للمغادرة خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وعبر هداف الدوري الفرنسي السابق أنه سيبذل قصارى جهده خلال المرحلة الحالية وحتى آخر يوم له مع الفريق مؤكداً امتنانه الكبير للباريسي ولزملائه.

يذكر أن كافاني صاحب الـ 33 عاماً وصل أمس لهدفه الـ 200 بقميص باريس سان جيرمان في الفوز الذي حققه حامل اللقب على بوردو بنتيجة 4-3، وهو إنجاز تاريخي لم يسبقه إليه أحد.