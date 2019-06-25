كافاني يقود أوروغواي لفوزٍ صعبٍ على تشيلي حاملة اللقب

خطف إيدينسون كافاني هدف فوز أوروغواي على تشيلي في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليتصدر السيليستي المجموعة الثالثة من كوبا أميركا 2019.

بدأ الشوط الأول بسيطرة واضحة لتشيلي وكان الأخطر على مرمى أوروجواي وذلك منذ أول هجمة في الدقيقة 6.

أوروجواي انتظرت حتى الدقيقة 12 لتهدد مرمى تشيلي إلا أنّ الهجمة الأخطر جاءت في الدقيقة 22 بعد مرواغة لويس سواريز لحارس المرمى، لكنه فضل التسديد ليتصدى لها الحارس وتتحول لركنية.

استمرت المباراة سجالاً بين الطرفين دون تهديد واضح للمرميين.

ورغم التفاهم الكبير بين كافاني وسواريز، إلا أنهما لم يتما أي تمريرة صحيحة بينهما طوال الشوط الأول.

وكاد أليكسيس سانشيز أن يباغت أوروغواي في الدقيقة 48 بتسديدة قوية علت العارضة.

في الدقيقة 56 كاد بولغار أن يسجل من ركلة ركنية لكنه لم يتحكم في الكرة بصورة جيدة وتركها تلمس قدمه وتمر بجانب القائم.

وأنقذ خيمينيز أوروغواي في الدقيقة 69 من هدف محقق حين سدد الكرة برأسه من على خط المرمى وأبعدها لركلة ركنية.

ورغم هدوء المباراة، إلا أن كافاني نجح في تسجيل هدف الفوز قبل النهاية بـ 9 دقائق من كرة رأسية ليضع بلاده في صدارة المجموعة.

حاولت تشيلي إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة ولكن دون فعالية حقيقية.

بهذه النتيجة، يتصدر أوروغواي المجموعة الثالثة ويواجه بيرو في 29 يونيو المقبل، بينما يصطدم تشيلي بكولومبيا قبل ذلك بيوم واحد.